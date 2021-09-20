OnePlus 9 и 9 Pro получают новый режим съемки Hasselblad XPan в Oxygen OS 11.2.9.9

Обновление включает в себя несколько других настроек камеры, «оптимизированную беспроводную зарядку» и сентябрьское исправление безопасности Android.

Мы видели это ранее на этой неделе, теперь вы можете попробовать сами. Последнее обновление программного обеспечения для OnePlus 9 и 9 Pro только что вышло в свет, и оно включает новый режим съемки Hasselblad XPan. Эта настройка камеры позволяет камерам телефонов имитировать классную сверхширокоугольную камеру как в соотношении сторон фотографии, так и в программном интерфейсе камеры.

Новая функция поставляется с Oxygen OS 11.2.9.9 , которая также включает сентябрьское исправление безопасности для Android и несколько исправлений ошибок. OnePlus специально упомянул «оптимизированную беспроводную зарядку», а также другие ошибки и улучшения стабильности, которые не были перечислены.

Обновление камеры имеет большое значение, оптимизируя съемку HDR, автоматический баланс белого, режим ночного пейзажа, динамический диапазон при слабом освещении, отслеживание движущихся объектов, задержку в предварительном просмотре и распределение памяти. все это в дополнение к новому режиму Hasselblad Xpan Mode, который снимает с уникальным соотношением сторон 65:21, также известным как «очень широкий режим». Вы получите смоделированные варианты 30 мм и 45 мм, причудливое окно предварительного просмотра, которое имитирует реальный видоискатель из оригинального Xpan. Также существуют фильтры, имитирующие зернистость цветных и черно-белых изображений XPan.