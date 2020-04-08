OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro стали доступны для предварительного заказа

OnePlus скоро представит свою новую флагманскую серии смартфонов — OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, а пока этого не произошло интернет-площадка JD.com первой начала принимать заказы на будущие новинки.

Стоимость смартфонов на специальной странице пока не раскрывают, при этом там были опубликованы характеристики смартфонов.

Так, в OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro будет установлен AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц, а разрешение дисплея составит 2К.

В описание указано, что максимальная яркость дисплея составит 1300 кд/м2.

Благодаря описанию была подтверждена информация, что в китайских флагманских смартфонах будет установлен процессор Snapdragon 865 и до 12 ГБ оперативной памяти.

Батарея в аппаратах будет на 4300 мАч, причем старшая версия получит поддержку быстрой беспроводной зарядки. OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro официально представят 16 апреля.