OnePlus 8, 8 Pro, 8T получит стабильное обновление ColorOS в 2022 году

OnePlus перешла на ColorOS для своих смартфонов в Китае, выпустив первую серию OnePlus 9. Бренд также подтвердил обновление своих старых телефонов до ColorOS от HydrogenOS. Фактически, компания уже выпустила сборки раннего доступа для некоторых моделей. Это еще не все, недавно бренд даже сообщил, когда эти телефоны получат стабильную сборку в следующем году. Спустя месяц генеральный директор компании подтверждает тот же график.

На данный момент OnePlus выпустила обновление раннего доступа ColorOS 11 для OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8T. Эти смартфоны получили сборки в мае.

Два месяца спустя, в июле, Цзя Лан Шуай, менеджер сообщества OnePlus Community China, сообщил, что трио получит стабильное обновление ColorOS в 2022 году. Что интересно, он не упомянул версию ColorOS.

Это говорит о том, что эти устройства будут напрямую обновлены до грядущей ColorOS 12 в следующем году. Кроме того, это может быть причиной того, что бренд не выпустил сборки раннего доступа ColorOS 11 для OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro. Эти оставшиеся четыре устройства также, вероятно, получат прямое обновление до ColorOS 12 с HydrogenOS 11 где-то в конце 2022 года.

Пользователи подходящих телефонов OnePlus интересовались стабильным обновлением ColorOS в социальных сетях с момента выпуска сборок раннего доступа.

Вчера Пит Лау, генеральный директор OnePlus, продвигал серию OnePlus 9 на Weibo, поделившись некоторыми образцами камер. Один из пользователей сети прокомментировал этот пост с вопросом, когда OnPus 8T получит стабильное обновление ColorOS. В ответ на этот комментарий топ-менеджер бренда повторил, что он будет получать обновления в соответствии с ранее опубликованным графиком, то есть в 2022 году.

Источник — Astera.