OnePlus 6T обнаружил запуск Crysis и Hitman 4 на Windows 11

Еще в 2007 году Crysis был запущен и получил признание критиков по всему миру. С момента своего выпуска игра в течение многих лет использовалась в качестве инструмента для тестирования ПК, и даже в ней постоянно вспоминали: «А может ли она запустить Crysis?». Итак, кто бы мог подумать, что игру, которая в свое время поставила на колени большинство игровых устройств, теперь можно запускать на смартфоне OnePlus 6T.

Этот странный подвиг был замечен в видео на YouTube. В видео был продемонстрирован смартфон, запущенный в 2018 году под управлением Crysis, который был печально известен своей требовательностью к графике. Так что это, мягко говоря, впечатляет. Хотя в игру можно играть на смартфоне через Windows 11, это не совсем лучший опыт, поскольку визуальная точность снижена, а игра также сталкивается с различными пропаданиями кадров.

Это была не единственная игра, которую ютуберу удалось запустить на OnePlus 6T. В другом видео на канале также был показан телефон с Hitman 4: Blood Money. В рамках проекта этот человек также тестировал другие игры для ПК, благодаря поддержке Windows 11 процессоров ARM. Хотя некоторые игры, такие как Skyrim, нельзя было запустить на мобильном устройстве.

Примечательно, что это дает нам возможность заглянуть в ближайшее будущее, поскольку портативные устройства становятся все более мощными. Вскоре мы можем увидеть, что такие устройства способны запускать игры для ПК. Однако на данный момент это все еще далекая мечта, учитывая, что большинство современных игр AAA довольно графически насыщены. Но он демонстрирует, насколько способными стали современные смартфоны.

Источник — Astera.