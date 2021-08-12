Ранее в этом году OnePlus пообещал предоставить к августу обновление OxygenOS 11 Open Beta на базе Android 11 для OnePlus 6 и OnePlus 6T. Бренд удивил всех, выпустив первую бета-версию с опережением графика. Сразу после трех сборок компания уже начала выпуск стабильного обновления OxygenOS 11 для этих телефонов.

Ожидалось, что OnePlus предоставит стабильное обновление Android 11 для OnePlus 6 и OnePlus 6T в конце 2021 года. Но, что удивительно, бренд выпускает его намного раньше.

Согласно официальному сообщению, стабильное обновление OxygenOS 11 для флагманских смартфонов OnePlus 2018 поставляется со всеми основными функциями программного обеспечения, включая AOD (Always-on Display).

В любом случае, как и любое другое обновление системы OTA, это также выпускается партиями. Следовательно, чтобы добраться до каждой единицы, может потребоваться некоторое время. В конце концов, все пользователи OnePlus 6 и OnePlus 6T должны получить стабильное обновление OxygenOS 11 на базе Android 11.

Источник — Astera.