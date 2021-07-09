OnePlus 6/6T OxygenOS 11 Open Beta 1 выпущен с опережением графика

В конце апреля OnePlus объявила, что к концу августа выпустит бета-версии OxygenOS 11 на базе Android 11 для OnePlus 6 и OnePlus 6T. В конце прошлого месяца бренд снова повторил ту же временную шкалу. Однако теперь компания выпустила указанное обновление с опережением графика.

OnePlus официально объявила о выпуске OxygenOS 11 Open Beta 1 на базе Android 11 для OnePlus 6 и OnePlus 6T в сообществе OnePlus. Заинтересованные пользователи могут загрузить соответствующий файл для своего устройства и установить его, следуя указанным инструкциям.

Процесс не очистит внутреннюю память устройства. Но все же бренд рекомендует сделать резервную копию данных, прежде чем продолжить. Пользователи, не удовлетворенные бета-сборкой, могут вернуться к стабильному каналу, установив соответствующий пакет отката. Стоит отметить, что этот процесс сотрет все на телефоне.

Недавно выпущенная OxygenOS 11 Open Beta 1 для OnePlus 6 и OnePlus 6T предназначена исключительно для пользователей, которые хотят опробовать готовящееся программное обеспечение до финальной версии. В сборках для обоих смартфонов могут быть ошибки, поэтому OnePlus рекомендует пользователям действовать осторожно.

Пользователи, установившие эту сборку программного обеспечения, получат последующие сборки открытого бета-тестирования через OTA. Но по какой-то причине они не получат финальную стабильную версию через OTA. Следовательно, по окончании программы открытого бета-тестирования им придется вручную установить стабильное обновление.

Источник — Astera.