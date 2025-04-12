OnePlus 13T: новый сбалансированный 50:50 флагман с большой батареей

Луи Ли, президент OnePlus в Китае, представил новый смартфон OnePlus 13T, который будет весить 185 г и оснащён аккумулятором ёмкостью более 6000 мАч.

Ожидается, что телефон поступит в продажу в апреле и будет иметь 6,3-дюймовый дисплей.

Компания делится информацией о распределении веса устройства, которое будет сбалансировано 50:50, что улучшает удобство удержания в руке. Несмотря на большую батарею, телефон остаётся лёгким.

Хотя полные характеристики ещё не подтверждены, предполагается, что OnePlus 13T будет оснащён плоской OLED-панелью и мощным процессором, вероятно, Snapdragon 8 Elite.

Также ожидается наличие двойной камеры с основным датчиком на 50 Мп. Компания скоро объявит дату выпуска устройства.