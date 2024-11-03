OnePlus 13 вызвал ажиотажный спрос: за 30 минут продано 100 000 устройств

31 октября OnePlus представила свой новый смартфон OnePlus 13, запуск новинки был приурочен десятилетию компании.

OnePlus 13 сразу привлек внимание благодаря высокой производительности и ценовому предложению. Ли Цзе, президент OnePlus в Китае, объявил, что за первые 30 минут после старта продаж было продано более 100 000 устройств, что стало рекордом для флагманских моделей компании.

Базовая версия OnePlus 13 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 4499 юаней (примерно 630 долларов). Это немного дороже, чем OnePlus 12, которая имела цену 4299 юаней (около 600 долларов).

Ли Цзе объяснил, что рост цен на флагманы Android связан с увеличением срока службы смартфонов и тем, что пользователи реже меняют устройства. Он отметил, что более высокая цена отражает лучшее качество. Также он подчеркнул, что OnePlus следует разумной стратегии ценообразования, не прибегая к чрезмерным ценам для стимуляции спроса.

Одной из причин повышения цен на OnePlus 13 стали возросшие затраты на производство чипов, таких как Snapdragon 8 Elite, который обеспечивает отличную производительность. Также увеличились цены на память и накопители. Несмотря на эти изменения, iQOO 13 с тем же чипом не подорожал.

OnePlus 13 скоро появится на международном рынке. По слухам, модели OnePlus 13 и OnePlus 13R могут дебютировать в январе 2025 года. В декабре ожидается анонс OnePlus Ace 3 с процессором Snapdragon 8 Gen 3, который может получить новое название OnePlus 13R для глобальной версии.