OnePlus 13: проблемы с разблокировкой, которые нужно решить

Пользователи OnePlus 13 сталкиваются с некоторыми раздражающими моментами в процессе разблокировки устройства.

Несмотря на успех компании в производстве быстрых и точных датчиков отпечатков пальцев, настройка биометрических данных оставляет желать лучшего.

При первоначальной настройке устройства пользователи могут зарегистрировать только один отпечаток пальца, а добавление других возможно только позже.

Это создает неудобства, так как пользователи часто забывают о необходимости добавить дополнительные отпечатки. Устройства других брендов, таких как Google Pixel и Samsung Galaxy, позволяют добавлять несколько отпечатков сразу, что упрощает процесс.

Еще одной проблемой является конфликт между функциями разблокировки по лицу и отпечатку пальца. Если обе функции активны, разблокировка по лицу может отключить датчик отпечатка пальца, что заставляет пользователей изменять свои привычки.

В отличие от OnePlus, Google реализовала систему, в которой датчик отпечатков пальцев продолжает работать даже при активной разблокировке по лицу, что улучшает удобство использования.

источник