OnePlus 13 обошёл Samsung S24 Ultra по качеству камер

Недавно на YouTube-канале Techmo сравнили камеры OnePlus 13 и Samsung S24 Ultra, на что обратил внимание портал Ferra.

В результате выяснили, что OnePlus 13 превзошёл S24 Ultra, особенно в качестве сверхширокоугольной съёмки.

OnePlus 13 имеет три камеры: широкоугольную, сверхширокоугольную и телефотообъектив. Samsung S24 Ultra оснащён четырьмя камерами: сверхширокой, широкой и двумя телефотообъективами.

Снимки OnePlus 13 менее насыщенные по цвету, чем у Samsung, но основной сенсор Samsung немного больше. Однако OnePlus 13 показывает лучший динамический диапазон, а разница в видеосъёмке между телефонами незначительна.

Сверхширокоугольная камера OnePlus имеет разрешение 50 МП, в то время как у Samsung — 12 МП. Это даёт OnePlus преимущество в качестве снимков, особенно если их нужно печатать или обрезать.

Для публикации в соцсетях разница между фотографиями будет небольшой, но в целом OnePlus 13 показывает лучшие результаты.

Телефотообъектив у OnePlus тоже имеет большую матрицу, и, несмотря на два объектива у Samsung, качество снимков у OnePlus оказывается выше. OnePlus позволяет сильнее приближать объекты при видеосъёмке, а портретные фото выглядят светлее.

OnePlus 13 не имеет задержки затвора, что позволяет делать чёткие снимки даже в движении. Его селфи-камера также обладает большим углом обзора по сравнению с фронтальной камерой S24 Ultra.

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