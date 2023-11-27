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OnePlus 12 с Snapdragon 8 Gen 3 и камерой Hasselblad представят 5 декабря

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Сегодня компания OnePlus порадовала своих поклонников публикацией рендеров долгожданного флагманского устройства — OnePlus 12, предоставив возможность впервые рассмотреть его со всех сторон.

Помимо этого, компания также поделилась захватывающим видеороликом и тизерами, которые намекают на то, что при разработке блока камеры дизайнеры вдохновлялись изяществом механических хронометров.

OnePlus 12 будет доступен в трех захватывающих цветовых вариантах: белом, черном и зеленом. Особенностью зеленой версии станут блестки, которые добавляются в блок камеры, создавая уникальный и привлекательный внешний вид. Подобное решение уже было использовано в Xiaomi 14 Pro Titanium Special Edition, придавая устройству нотку эксклюзивности.

Ожидается, что OnePlus 12 будет работать на мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и будет оснащен высококлассной камерой Hasselblad, что гарантирует создание потрясающих фотографий и видео. Официальная премьера устройства запланирована на 5 декабря, и все мы с нетерпением ждем, чтобы узнать все подробности о новом флагмане OnePlus.

OnePlus 12 с Snapdragon 8 Gen 3 и камерой Hasselblad представят 5 декабря OnePlus 12 с Snapdragon 8 Gen 3 и камерой Hasselblad представят 5 декабря OnePlus 12 с Snapdragon 8 Gen 3 и камерой Hasselblad представят 5 декабря OnePlus 12 с Snapdragon 8 Gen 3 и камерой Hasselblad представят 5 декабря OnePlus 12 с Snapdragon 8 Gen 3 и камерой Hasselblad представят 5 декабря

OnePlus 12
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