OnePlus 12 получит порт USB 3.2 и поддержку беспроводной зарядки

Мы впервые услышали о смартфоне OnePlus 12 еще в начале текущего года. Официальная презентация следующего поколения флагманского устройства этого бренда ожидается либо в конце текущего года, либо в начале 2024 года.

За последние несколько месяцев мы получили практически полную информацию о грядущем аппарате. Свежие утечки, появившиеся сегодня, подтверждают несколько интересных деталей, которые в целом сделают использование этого телефона более качественным.

Давайте рассмотрим все известные детали о предстоящем OnePlus 12. Согласно сообщениям Digital Chat Station, OnePlus 12 будет оснащен портом USB 3.2 и поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

В сравнении с OnePlus 11, который имеет порт USB 2.0 и не поддерживает беспроводную зарядку, это два заметных улучшения. Эти характеристики ставят OnePlus 12 в более выгодное положение по сравнению с флагманскими моделями от Samsung.

Кроме того, утечка также подтверждает присутствие в OnePlus 12 инфракрасного датчика и камеры-перископа, о которых мы уже знаем.

Согласно утечке, произошедшей в августе, устройство может получить класс защиты IP от пыли и воды. Однако позднее о данной детали не поступило новых подтверждений.

Касаясь других характеристик, предполагается, что OnePlus 12 будет оснащен OLED-дисплеем LTPO с частотой обновления 120 Гц, выдающейся пиковой яркостью 3000 нит и разрешением QHD+. Внутри будет работать чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0.

Камерная система будет состоять из трех модулей, отстроенных Hasselblad: основной сенсор Sony IMX966 на 50 мегапикселей с поддержкой OIS, сверхширокоугольный модуль Sony IMX581 на 48 мегапикселей и 64-мегапиксельный перископ OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим увеличением. Аппарат будет снабжен аккумулятором емкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.