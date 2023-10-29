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OnePlus 12 показал в бенчмарке AnTuTu более 2 млн баллов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 23 Опубликовано

В бенчмарке AnTuTu были опубликованы результаты производительности готовящегося к выпуску смартфона OnePlus 12, который будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3. Устройство набрало впечатляющие 2,11 млн баллов, почти достигнув эталонного показателя в 2,13 млн баллов, установленного Qualcomm для Snapdragon 8 Gen 3. Интересно отметить, что протестированная модель OnePlus 12 оснащена 12 ГБ оперативной памяти, но есть слухи, что модель с 24 ГБ оперативной памяти может показать еще более высокие результаты.

Выход OnePlus 12 запланирован на декабрь или январь, причем дебют в Китае может произойти раньше глобального запуска. Ожидается, что устройство будет иметь аккумулятор емкостью 5 400 мАч, несколько вариантов оперативной памяти (12, 16 и 24 ГБ), беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, сверхбыструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и 6,82-дюймовый QHD+ дисплей с пиковой яркостью 2 600 нит.

OnePlus 12
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