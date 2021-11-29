OnePlus 10 Pro станет одним из первых телефонов на чипсете Snapdragon 8 Gen 1

Qualcomm собирается выпустить свой флагманский чипсет для смартфонов следующего поколения через пару дней на своем саммите Tech Summit. На этот раз компания также меняет схему именования, и чипсет будет называться Snapdragon 8 Gen1 вместо Snapdragon 898.

Теперь, согласно последнему отчету , OnePlus 10 Pro будет одним из первых смартфонов, оснащенных этим новым флагманским чипсетом. С этой новостью китайская компания присоединяется к списку Xiaomi и Motorola, которые, как уже сообщалось, первыми выпустили устройство на базе SoC Snapdragon 8 Gen 1.

В отличие от своих предшественников, телефоны серии OnePlus 10 будут запущены в январе, по крайней мере, на китайском рынке. В этом случае это будет один из первых смартфонов, оснащенных новым флагманским чипсетом Qualcomm.

Однако глобальный запуск смартфонов серии OnePlus 10 запланирован на март или апрель, как и предыдущие запуски. Не только чипсет, но и ключевые характеристики устройства уже просочились в сеть.

Согласно отчетам, телефон будет оснащен 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем Quad HD + AMOLED с частотой обновления 120 Гц и одним отверстием в левой части экрана. Ожидается, что он будет упаковывать 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 или 256 ГБ внутренней памяти UFS 3.1 с поддержкой слота для карт microSD для увеличения емкости.

Что касается камеры, OnePlus 10 Pro будет оснащен тройной камерой под маркой Hasselblad на задней панели, состоящей из 48-мегапиксельного широкоугольного сенсора, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 8-мегапиксельного телеобъектива.

На лицевой стороне устройства будет 32-мегапиксельная фронтальная камера, что является улучшением по сравнению с обычным 16-мегапиксельным снимком. Говорят, что он работает под управлением новейшей операционной системы Android 12 с OxygenOS 12 и оснащен батареей емкостью 5000 А · ч с поддержкой быстрой зарядки 125 Вт.