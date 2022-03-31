OnePlus 10 Pro официально анонсирован по цене от 899 долларов

OnePlus 10 Pro официально дебютировал еще в январе, но сначала телефон был ограничен Китаем . Сегодня OnePlus официально запускает OnePlus 10 Pro по всему миру, а телефон распространяется на США, Европу, Индию и другие страны мира.

OnePlus 10 Pro официально дебютировал еще в январе, но сначала телефон был ограничен Китаем . Сегодня OnePlus официально запускает OnePlus 10 Pro по всему миру, а телефон распространяется на США, Европу, Индию и другие страны мира.

По своей сути глобальный вариант OnePlus 10 Pro такой же, как и международная модель. В его новом дизайне есть три камеры, которым OnePlus уделяет большое внимание. «Камера Hasselblad второго поколения для мобильных устройств» состоит из основного датчика 48 МП, датчика 8 МП с телеобъективом с 3,3-кратным увеличением и сверхширокоугольной камеры 50 МП. Однако, в отличие от большинства сверхширокоугольных объективов, этот может охватывать 150-градусное поле зрения, что может обеспечить эффект «рыбий глаз » . Система камер имеет специальные режимы, в том числе «Hasselblad Pro Mode», который включает решение Hasselblad Natural Color Solution для мобильных устройств, а также поддержку 12-битных изображений RAW с задних камер. Также есть 32-мегапиксельная селфи-камера.

Дисплей OnePlus 10 Pro представляет собой 6,7-дюймовую AMOLED-панель с разрешением 3216×1440. Дисплей LPTO с частотой 120 Гц достигает максимальной яркости 1300 нит и покрыт изогнутым стеклом Gorilla Glass Victus. Под дисплеем также находится оптический датчик отпечатков пальцев.

Внутри телефон предлагает процессор Snapdragon 8 Gen 1, обновление по сравнению с 888 в серии OnePlus 9. OnePlus заявляет, что этот новый чип обеспечивает повышение производительности на 20% и повышение энергоэффективности на 30%. Как мы видели в серии Galaxy S22 , это, безусловно, быстрый чип. OnePlus также включает новую систему охлаждения для этого чипа, который имеет размер, эквивалентный листу бумаги формата A5, согласно OnePlus (34 119,052 мм²).

Завершая производительность, OnePlus включает 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. При запуске в США не будет модели 12/256 ГБ, но OnePlus сообщил 9to5Google , что дополнительный уровень будет доступен позже.

Что касается программного обеспечения, OnePlus 10 Pro поставляется с Android 12 и OxygenOS 12.1. Телефон получит три года основных обновлений Android, а также четыре года обновлений безопасности, которые обычно выходят раз в два месяца.

Одно отличие от китайского варианта OnePlus 10 Pro, по крайней мере, в Северной Америке, заключается в том, что зарядка ограничена 65 Вт. OnePlus говорит , что это связано с тем, что технология SuperVooc мощностью 80 Вт в настоящее время несовместима с системами 110/120 В. Емкость аккумулятора, тем не менее, по-прежнему составляет здоровые 5000 мАч. OnePlus заявляет, что телефон будет заряжаться за 32 минуты при скорости 80 Вт в Европе и других регионах и 34 минуты при подключении 65 Вт в США. Зарядный блок и кабель входят в комплект. Также есть возможность приобрести существующее беспроводное зарядное устройство OnePlus, которое обеспечивает скорость до 50 Вт.