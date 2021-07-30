OnePlus 10 Pro Concept представила камеру Hasselblad с Bionic Lens

Ранее в этом году серия OnePlus 9 была запущена в качестве флагманской линейки компании 2021 года. Хотя компания, как известно, выпустит модель серии T позже в этом году, аналитик предположил, что в этом году может не быть OnePlus 9T. Таким образом, нам, возможно, придется дождаться следующей серии 10-го поколения, которая выйдет в 2022 году.

Но, согласно отчету LetsGoDigital, графический дизайнер Джермейн Смит, также известный как ConceptCreator, не захотел ждать и выпустил свою собственную концепцию OnePlus 10 Pro. Смит также загрузил свой концепт-рендер на свой канал в YouTube. Согласно его концепции, модель высшего класса будет оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3216×1440 пикселей и высокой частотой обновления 120 Гц. Имейте в виду, что это всего лишь концепция, а не фактические характеристики устройства.

Примечательно, что в концептуальной модели даже есть камера под дисплеем. Кроме того, мы можем наблюдать изогнутые края дисплея с боков, где также можно увидеть ползунок предупреждений. По словам Джермейна, концепция OnePlus 10 Pro также имеет стильную отделку из искусственной кожи. Сзади большой круглый модуль камеры можно наблюдать с помощью двух датчиков первичного изображения, один из которых, вероятно, является широкоугольной основной камерой, а другой — сверхширокоугольным объективом.

Концепция Smit 10 Pro оснащена 108-мегапиксельным сенсором камеры в паре с мощной ксеноновой вспышкой. Интересно, что кольцевой модуль также был вдохновлен аналоговой камерой Hasselblad 500c 1957 года. ConceptCreator также представляет новый флагман с Bionic Lens. Хотя OnePlus не известен как лидер в своем классе в области фотографии со смартфонов, трехлетний контракт с Hasselblad свидетельствует о том, что компания уделяет все больше внимания работе камеры.

Источник — Astera.