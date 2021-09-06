OnePlus 10 может выглядеть как «отполированная» версия OnePlus 9

Несмотря на некоторые первоначальные проблемы с запасами, флагманская серия OnePlus 9 помогла OnePlus сообщить о невероятных показателях роста во всех регионах. И если верить новым слухам, бренд не хочет слишком сильно менять свою формулу выигрыша в 2022 году.

Типстер Йогеш Брар сообщает, что первая партия устройств OnePlus 10 для PVT (проверочных тестов продукта) сейчас находится в обращении внутри компании перед ожидаемым запуском в первом квартале следующего года. Хотя подробностей о выбранном дизайне OnePlus 10 на данном этапе мало, рассматриваемый типстер утверждает, что устройства следующего поколения внутренне позиционируются как «отполированные модели 9-й серии». Что это означает, в конечном итоге еще предстоит выяснить, но это может предложить сосредоточиться на внутренних обновлениях, таких как новый набор микросхем и улучшенное оборудование камеры, без внесения огромных изменений в хорошо принятый дизайн серии OnePlus 9. По сути, предстоящая серия OnePlus 10 может быть в нынешней линейке OnePlus 9 тем же, чем OnePlus 8 серия была к дуэту OnePlus 7. Другими словами, модернизированные модели, в которых сохранено все самое хорошее и при необходимости вносятся доработки.

Если OnePlus продолжит свой текущий график запуска, вы должны ожидать, что OnePlus 10 и OnePlus 10 Pro появятся на полках примерно в марте 2022 года. Обычно до этого момента покупатели связывают модель серии T, но ходят слухи, что OnePlus 9T был полностью списан в этом году.