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One UI 6.0 на Android 14 вышла для Galaxy S21 FE в Европе и США

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Вышло обновление оболочки One UI 6.0 на базе Android 14 для Galaxy S21 FE на североамериканском и европейском рынках. Обновление с номером G990B2XXU5FWK3 уже доступно в Европе, включая Германию. Размер обновления составляет около 2,4 ГБ, а также включает ноябрьские обновления безопасности Android.

Напомним, что Galaxy S21 FE был выпущен в январе 2022 года с предустановленной Android 12. Android 14 не является последней версией для этой модели, так как компания обещает выпустить еще обновление до Android 15.

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