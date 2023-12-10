One UI 6.0 на Android 14 вышла для Galaxy S21 FE в Европе и США

Вышло обновление оболочки One UI 6.0 на базе Android 14 для Galaxy S21 FE на североамериканском и европейском рынках. Обновление с номером G990B2XXU5FWK3 уже доступно в Европе, включая Германию. Размер обновления составляет около 2,4 ГБ, а также включает ноябрьские обновления безопасности Android.

Напомним, что Galaxy S21 FE был выпущен в январе 2022 года с предустановленной Android 12. Android 14 не является последней версией для этой модели, так как компания обещает выпустить еще обновление до Android 15.