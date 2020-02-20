OmniVision представила свой первый 64 Мп фотодатчик для смартфонов

OmniVision представила 64 Мп датчик изображения, предназначенный для смартфонов.

Это первый подобный датчик компании, который имеет оптический формат 1/1,7 дюйма, а его размер пикселя составляет 0,8 мкм.

Датчик получил названием OV64C, и его уже предлагают производителям смартфонов для тестов.

В описании в представленной фотоматрице указано, что она способна записывать видео в формате 4К.

Также в ней предусмотрен ночной режим с объединением соседних пикселей, а в этом случае фотографии выходят с разрешением 16 Мп.

Также заявлена поддержка HDR и электронная стабилизация, причем она работает при записи видео 4К при 30 кадрах в секунду.

Первые смартфоны с представленным датчиком OV64C могут появиться в третьем квартале 2020 года.