Olympus оснастит смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra камерой на 200 Мп

Samsung в следующем году изменит своим традициям и новую серию флагманских устройств представит в январе. Об этом сообщил портал SamMobile со ссылкой на собственные источники.

Кроме этой информации про Galaxy S22 пока ничего не сообщается. При этом другие авторитетные сетевые информаторы утверждают, что в самой старшей версии Galaxy S22 будет установлена основная камера на 200 Мп, причем над ней корейская компания сейчас работает совместно со специалистами Olympus.

Также уже известно, что серия Galaxy S22 будет состоять из трех моделей. Самая младшая из них получит 6,1-дюймовый экран, в Galaxy S22+ установят 6,6-дюймовую матрицу, а Galaxy S22 Ultra уже получит 6,8-дюймовый дисплей.

Во всех этих смартфонах фронтальная камера будет находиться в вырезе. Никакой подэкранной камеры в аппаратах не будет.