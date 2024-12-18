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OLED-технологии приходят на замену ЖК-экранам в смартфонах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

В сети активно обсуждается будущее мобильных телефонов с ЖК-дисплеями.

Известный инсайдер Digital Chat Station заявил, что высокопроизводительные смартфоны с такими экранами больше не будут выпускаться, и ЖК-дисплеи останутся только в бюджетных моделях стоимостью около 100 юаней.

Это связано с тем, что OLED-дисплеи становятся стандартом в среднем и премиальном сегментах благодаря лучшему качеству изображения и тонкому дизайну.

С начала 2025 года смартфоны среднего класса будут оснащены четырёхмерными экранами с разрешением 1,5K, которые обеспечат симметричный вид. Флагманские модели, вероятно, будут иметь прямые 2,5D экраны с разрешением 1,5K и 2K.

С отказом от ЖК-дисплеев индустрия смартфонов полностью переходит на OLED-технологии, улучшая визуальные характеристики и предлагая инновационные дизайны.

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