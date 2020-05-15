Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома15.05.2020 18:11
Специалисты агентства безопасности ZecOps снова напомнили американской компании о необходимости устранить уязвимость, затрагивающую около 1 млрд смартфонов iPhone.
Как сообщает Forbes ссылаясь на специалистов, уязвимость смартфонов была обнаружена давно, но Apple за все время так и не выпустила обновление для устройств, в котором уязвимость закрывается.
Дело в том, что огромное количество аппаратов может быть взломано хакерами с помощью постового клиента iOS, причем взлом можно произвести удаленно.
В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Более того, агентство, которое обнаружило «дыру» получит вознаграждение.
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