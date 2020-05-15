Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

Специалисты агентства безопасности ZecOps снова напомнили американской компании о необходимости устранить уязвимость, затрагивающую около 1 млрд смартфонов iPhone.

Как сообщает Forbes ссылаясь на специалистов, уязвимость смартфонов была обнаружена давно, но Apple за все время так и не выпустила обновление для устройств, в котором уязвимость закрывается.

Дело в том, что огромное количество аппаратов может быть взломано хакерами с помощью постового клиента iOS, причем взлом можно произвести удаленно.

В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.

Более того, агентство, которое обнаружило «дыру» получит вознаграждение.