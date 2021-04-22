Около 50 моделей устройств Huawei и Honor получат операционную систему HarmonyOS

Huawei уже достаточно давно представила собственную операционную систему HarmonyOS.

Она разрабатывалась как единая платформа для всех типов устройств.

В компании заявляют, что HarmonyOS способна работать не только на телевизорах и смартфонах, но также IoT-гаджетах и носимой электронике.

В 2021 году HarmonyOS начнут распространять на смартфоны и планшеты, некоторые модели уже работают на тестовых сборках, но они пока доступны для разработчиков.

В апреле появится бета-версия HarmonyOS, причем китайский производитель готовится обновить 50 моделей.

Напомним, в прошлом году была представлена HarmonyOS 2.0, которая получила большое количество изменений и стала адаптирована для мобильных устройств.

В целом HarmonyOS придет на смену ОС Android, которая для Huawei не доступна после введения санкций со стороны правительства США.