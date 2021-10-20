Оказалось, что Windows 11 работает на чипе Intel Pentium 4 15-летней давности

Microsoft в основном говорила потребителям, что Windows 11 предназначена для новых ПК. Однако интернет-пользователь загрузил видео, которое показывает, что ОС действительно может работать на процессоре Intel Pentium 4 15-летней давности.

На прошлой неделе пользователь Twitter «Carlos SM» опубликовал скриншоты своего ПК с процессором Pentium 4 под управлением Windows 11. Затем он просмотрел видео и результаты тестов, чтобы убедиться, что его машина работает на одноядерном процессоре Pentium с 4 ГБ памяти DDR2.

Карлос С.М. сказал, что для установки ОС в систему он использовал установщик Windows 10 PE , который можно использовать для развертывания или восстановления Windows через USB-накопитель. «Windows 11 устанавливается в режиме MBR (Master Boot Record) / Legacy Boot, без эмуляции EFI», — добавил он.

Конечно, на процессоре Pentium 4 ОС работает немного медленнее. Тем не менее это показывает, что Windows 11 может легко работать на оборудовании десятилетней давности, хотя Microsoft выборочно развертывает ОС на более новых ПК.

Согласно NotebookCheck.net, демонстрация представляет собой «издевательство» над системными требованиями для Windows 11, которые раздражали потребителей с тех пор, как ОС была впервые представлена ​​в июне.