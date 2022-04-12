Огромный онлайн-рынок украденных данных RaidForums закрыт

Во вторник правоохранительные органы Европы и США объявили о закрытии и захвате крупного нелегального онлайн-рынка, который покупал и продавал доступ к базам данных миллионов номеров кредитных карт и другой конфиденциальной информации, принадлежащей американцам и другим людям по всему миру.

Предполагаемый администратор «RaidForums» и еще два человека были арестованы в ходе операции, получившей название «Tourniquet», которая координировалась европейским полицейским агентством Европол и объединила правоохранительные органы США, Великобритании, Швеции, Португалии и Румынии.

По данным Европола, RaidForums, запущенный в 2015 году, насчитывает более полумиллиона пользователей, что делает его одним из крупнейших нелегальных рынков такого рода в мире. Его данные поступили от американских компаний, представляющих различные отрасли, и были собраны в результате взломов и других киберпреступлений, совершенных за последние несколько лет.

Министерство юстиции США сообщило , что помимо номеров кредитных карт сотни баз данных включали в себя украденные банковские маршруты и номера счетов, учетные данные для входа в систему и номера социального страхования .