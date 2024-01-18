Офтальмолог в США объяснил, почему слезятся глаза при холодном воздухе

Согласно высказыванию американского офтальмолога Майкла Бруско из клиники Brusco Vision, слезоточивость глаз на холоде обусловлена обезвоживанием их слизистых оболочек.

При воздействии холодного воздуха слизистые оболочки глаз становятся обезвоженными, а активность слезного аппарата, отвечающего за увлажнение глаз, снижается.

Слезная жидкость выполняет защитную функцию для глаз, предотвращая попадание грязи и пыли на поверхность глаза. Однако, из-за сухого и холодного воздуха, увлажняющая слезная пленка испаряется, что вызывает активацию слезовыделительного рефлекса.

Сигналы от нервов в задней части глаза посылаются в мозг, что стимулирует выработку дополнительной слезной жидкости, в результате чего возникает интенсивное слезотечение.

Кроме того, слезоточивость глаз на холоде может быть вызвана использованием декоративной косметики, кремов и других увлажняющих средств вокруг глаз.

Эти продукты могут закупорить мейбомиевые сальные железы на краях век и вызвать раздражение. Доктор Бруско также отмечает, что у людей, которые длительное время работают за компьютером, слезная пленка на поверхности глаз становится тоньше, что делает глаза более чувствительными к сухому и холодному воздуху.