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Офтальмолог в США объяснил, почему слезятся глаза при холодном воздухе

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Согласно высказыванию американского офтальмолога Майкла Бруско из клиники Brusco Vision, слезоточивость глаз на холоде обусловлена обезвоживанием их слизистых оболочек.

При воздействии холодного воздуха слизистые оболочки глаз становятся обезвоженными, а активность слезного аппарата, отвечающего за увлажнение глаз, снижается.

Слезная жидкость выполняет защитную функцию для глаз, предотвращая попадание грязи и пыли на поверхность глаза. Однако, из-за сухого и холодного воздуха, увлажняющая слезная пленка испаряется, что вызывает активацию слезовыделительного рефлекса.

Сигналы от нервов в задней части глаза посылаются в мозг, что стимулирует выработку дополнительной слезной жидкости, в результате чего возникает интенсивное слезотечение.

Кроме того, слезоточивость глаз на холоде может быть вызвана использованием декоративной косметики, кремов и других увлажняющих средств вокруг глаз.

Эти продукты могут закупорить мейбомиевые сальные железы на краях век и вызвать раздражение. Доктор Бруско также отмечает, что у людей, которые длительное время работают за компьютером, слезная пленка на поверхности глаз становится тоньше, что делает глаза более чувствительными к сухому и холодному воздуху.

 

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