Офтальмолог Шилова развеяла пять главных мифов о влиянии гаджетов на зрение

Врач-офтальмолог и микрохирург Татьяна Шилова, в честь Всемирного дня зрения 12 октября, в беседе с «Газетой.ру» опровергла пять распространенных мифов, связанных с глазами.

Одним из таких мифов является утверждение о том, что гаджеты, такие как смартфоны и ноутбуки, негативно влияют на зрение. Доктор Шилова объяснила, что это неправильное представление, поскольку уровень излучения от этих устройств соответствует нормам безопасности, иначе они были бы запрещены для продажи. Однако, чтобы избежать перенапряжения глаз, рекомендуется не использовать слишком мелкий шрифт и не читать с экрана при слишком ярком освещении или в полной темноте.

Другой распространенный миф заключается в том, что ношение очков приводит к ухудшению зрения. Врач уточнила, что это неверное убеждение, особенно среди старшего поколения.

Ношение очков не вызывает ухудшения зрения, и отказ от них также не предотвратит его ухудшение. Зрение может ухудшаться из-за других факторов, и отказ от очков может только усугубить проблему, так как глаза будут постоянно напряжены, что может вызывать головные боли.

Татьяна Шилова также отметила, что гимнастика для глаз не является такой полезной, как многие думают. Хотя гимнастика может улучшить кровоток в области глаз и помочь снять напряжение, связанное с сухостью глаз и снизить частоту головных болей, она не может исправить причины близорукости или дальнозоркости, для чего требуется оперативное вмешательство.

Наконец, врач подчеркнула, что морковь и биологически активные добавки с черникой не являются эффективными средствами для улучшения зрения.

Морковь содержит витамины и клетчатку, которые полезны для организма, но она не способна улучшить зрение. Что касается добавок с черникой, нет научно доказанных фактов их эффективности. Кроме того, для того чтобы добавка была эффективной, она должна содержать значительное количество черники, а не просто иметь черноватый оттенок, как это часто бывает с коммерческими продуктами.

Таким образом, Татьяна Шилова развеяла эти популярные мифы, чтобы предоставить более точную информацию о здоровье глаз.