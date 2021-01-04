Оформившие предзаказ на Galaxy S21 получат аксессуары на сумму свыше $200

Стало известно, какие подарки получат клиенты за заказ смартфонов Samsung Galaxy S21.

В некоторых странах уже стартовал прием заказов на Galaxy S21, но на старте продаж не было известно, какие подарки будут выдавать за оформление предварительного заказа на флагманский смартфон.

По данным зарубежных сайтов, при заказе Galaxy S21 и Galaxy S21+ корейская компания подарит метку Smart Tag и наушники Galaxy Buds Live. Суммарно стоимость этих устройств составляет около 165 долларов.

При покупке Galaxy S21 Ultra пользователи получат Smart Tag и более дорогие беспроводные наушники Galaxy Buds Pro.

Таким образом, при выборе самого дорогого смартфона пользователь бонусом получит товаров на сумму 245 долларов.

Прием заказов в Индии и Европе будет осуществляться с 14 по 28 января. Напомним, презентация серии Samsung Galaxy S21 состоится 14 января.