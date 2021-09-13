Официальный запуск OPPO ColorOS 12 подтвержден на 16 сентября

Несколько дней назад китайский производитель смартфонов OPPO сообщил, что его недавно обновленная версия ColorOS будет официально представлена ​​в середине-конце сентября, но точная дата не была раскрыта.

Что ж, теперь компания раскрыла дополнительную информацию. Было подтверждено, что грядущий ColorOS 12 будет официально объявлен 16 сентября на мероприятии по запуску в Китае, которое начнется в 18:00 по местному времени.

Эта новая операционная система от OPPO имеет кодовое название «Да Винчи» и будет иметь несколько новых функций и возможностей. Говорят, что он основан на новейшей операционной системе Android 12. Раскрывая кодовое имя в своем аккаунте Weibo, компания заявила, что в истории не было ни одного человека, столь опытного, как Леонардо да Винчи, в искусстве, технологиях и науке.

Рекламный плакат ColorOS 12, просочившийся «Digital Chat Station», демонстрирует смартфон, планшет и умные часы, показывая, что новая версия ColorOS будет поддерживать все три типа устройств. Примечательно, что OPPO еще не выпустила свой планшет, но это подтверждает, что продукт скоро появится.

Утверждается, что новое программное обеспечение OPPO поставляется с новой функцией под названием «Межэкранное соединение», которая похожа на многоэкранную совместную работу Huawei. Компания также намерена перенять несколько новых функций из китайских скинов Android, в том числе MIUI от Xiaomi, Flyme от Meizu, Smartisan OS и HydrogenOS.

Помимо смартфонов OPPO, телефоны OnePlus в Китае будут работать с ColorOS, в то время как глобальные модели продолжат работать с OxygenOS. Учитывая, что Realme также фактически является суббрендом OPPO, ColorOS 12 или его функции также появятся в его телефонах, поскольку пользовательский интерфейс Reame — это всего лишь измененная версия ColorOS.