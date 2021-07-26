Официальный рендер корпуса Samsung Galaxy Z Fold 3 только что появился в сети и показал, что новый складной смартфон действительно будет поддерживать S Pen.

Рендеринг корпуса был впервые представлен 91Mobiles, что подтверждает все предыдущие слухи и сообщения о Galaxy Z Fold 3 с поддержкой S Pen. Глядя на этот рендер корпуса, мы видим, что южнокорейский технологический гигант планирует создать корпус, в котором будет слот для стилуса. Хотя компания еще официально не подтвердила поддержку S Pen для Galaxy Z Fold 3, визуализация корпуса почти подтвердила это.

Примечательно, что визуализация корпуса также раскрывает дизайн корпуса S Pen для смартфона. Визуализация похожа на футляры-фолио для других смартфонов с областью, отведенной для S Pen. Чехол будет закрывать заднюю часть Galaxy Z Fold 3 и будет расширяться вперед с откидной крышкой, которая также защищает внешний дисплей. Интересно, что основным элементом визуализации корпуса является держатель S Pen.

S Pen находится в области, которая находится непосредственно над шарнирным механизмом Galaxy Z Fold 3. Другими словами, держатель S Pen также защищает шарнир смартфона. Кроме того, кажется, что держатель сделан из жесткого материала с гладкой поверхностью, что облегчит пользователям извлечение или возвращение стилуса в футляр. Хотя это может сделать устройство более громоздким, чем оно есть на самом деле.

Источник — Astera.