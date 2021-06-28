Официальный рендер Huawei Nova 8i появится перед запуском

Недавний отчет показал, что Huawei готовится к запуску нового телефона под названием Huawei Nova 8i в Юго-Восточной Азии. Playfuldroid имеет общий рендер телефонной трубки , чтобы дать первый взгляд на его задней конструкции.

Официальный рендер Nova 8i показывает, что он оснащен круглым корпусом камеры на задней панели. Модуль камеры, похожий на Mate 30 Pro, оснащен четырьмя камерами, и в верхнем левом углу видна светодиодная вспышка.

Заднее стекло выглядит изогнутым влево и вправо. Его правый край окружен качелькой регулировки громкости и клавишей включения, которая, вероятно, дублирует сканер отпечатков пальцев. Помимо представленного здесь варианта Moonlight Silver, телефон также будет иметь оттенки Starry Black и Interstellar Blue.

Недавний отчет той же публикации показал, что Huawei Nova 8i имеет 6,67-дюймовую ЖК-панель с дырочкой в ​​верхнем левом углу. Он будет предлагать разрешение Full HD+ и экранное пространство на 94,7 процента. О фронтальной камере телефона нет ни слова, но ожидается, что его система задней камеры будет содержать 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельную макро-камеру и 2-мегапиксельную вспомогательную камеру.

Зев 662 SoC может питать устройство с батареей 4,300mAh. Телефон может поддерживать быструю зарядку мощностью 66 Вт. Он будет поставляться с ОС Android 10 и EMU 11. Информации о ценах на Nova 8i нет.

Источник — Astera.