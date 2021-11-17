Официальный представитель Realme сообщает, что в 2022 году выйдет складной телефон с камерой под дисплеем

Реальность, в которой складные телефоны с технологией камеры под дисплеем становятся мейнстримом, теперь приближается, как никогда, по мере того, как все больше и больше OEM-производителей присоединяются к ней. Последним, кто присоединился, кажется, был realme , официальный представитель которого намекнул на предложения компании со складными и скрытыми камерами в 2022 году.

В сообщении на Weibo Сю Ци Чейз, директор по маркетингу realme (Китай), заявил, что новые формы смартфонов, такие как камера под экраном и складная технология, «будут совершенствоваться» в следующем году. Хотя это прямо не говорит о том, что Realme действительно будет запускать такие предложения, это все же может быть тизером того, что будет дальше.

OPPO, родительский бренд realme, на самом деле работает над складным телефоном с внешним складным дисплеем , поэтому неудивительно, что первый работает и над тем же. Если OPPO и realme выпустят собственные складные устройства, они присоединятся к таким компаниям, как Huawei, Samsung и Xiaomi, которые уже производят массовые телефоны с этой технологией.

Некоторые предполагаемые эскизы дизайна просочились недавно, показывая realme GT 2 Fold. Хотя они, похоже, сделаны фанатами, и поэтому к ним следует относиться с некоторой долей скепсиса.

Что касается камер под дисплеем, Realme уже подала патент на телефон, который, похоже, использует эту технологию. Патентные документы демонстрируют телефон с полноэкранным дизайном, что предполагает, что его селфи-камера может быть встроена под дисплей. Он также, кажется, оснащен сканером отпечатков пальцев на экране.

Телефонные компании стремятся предложить как можно больше экранов в своих предложениях, при этом сохраняя при этом устройство достаточно компактным. И по мере того, как все больше и больше пользователей переходят на персональные экраны, чему способствуют такие потоковые сервисы, как Netflix, постоянно растет спрос на дисплеи большего размера. В конце концов, чем больше размер дисплея, тем лучше будет впечатление от просмотра.