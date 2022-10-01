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Официальный дилер Apple в России re:Store запустил продажи двух новых моделей iPhone 14

Автор На чтение 1 мин Просмотров 89 Опубликовано

re:Store начал продажи двух новых моделей смартфонов от компании Apple.
Напомним re:Store является официальным дилером американской компании, при этом Apple сейчас не поставляет к нам свои устройства из-за санкций.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в re:Store предлагают с объёмом памяти от 128 ГБ до 1 ТБ. Цена на смартфоны меняется от объёма памяти и самой модели.

Так, iPhone 14 Pro со 128 ГБ стоит 119 990 рублей, а самая дорогая версия предлагается за 171990 рублей, но такой ценник с 1 ТБ памяти.

iPhone 14 Pro Max стоит от 134990 до 184990 рублей. Phone 14 и iPhone 14 Plus в продажу пока не поступили, и когда они появятся в re:Store неизвестно.

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