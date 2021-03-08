Официальный анонс флагманской серии смартфонов OnePlus 9 состоится 23 марта

OnePlus в текущем месяце порадует своих поклонников новым поколением смартфонов.

Китайский производитель сообщил, что 23 марта на YouTube компании пройдет презентация флагманской линейки смартфонов OnePlus 9.

Также на онлайн-мероприятии будет рассказано про сотрудничество со шведским производителем камер Hasselblad.

Пока известно, что совместная работа OnePlus и Hasselblad принесла на OnePlus 9 возможность снимать в RAW формате с 12-битной глубиной цвета. Также аппараты получили звук затвора как в фирменных камерах Hasselblad.

Позже OnePlus рассказала про основную камеру OnePlus 9. По заявлению производителя, в устройстве установят основной датчик Sony IMX789 и сверширокоугольный на 140 градусов.

Будет поддержка видео HDR, запись 4К со скоростью 120 кадров в секунду и 8К со скоростью 30 к/с.