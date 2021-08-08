В нескольких сообщениях утверждалось, что Samsung скоро запустит Galaxy A52s в качестве обновленной версии Galaxy A52 5G, дебютировавшего ранее в этом году. Ожидается, что телефон сначала поступит на европейские рынки. В преддверии запуска GizNext поделился официальными рендерами и характеристиками смартфона.

Galaxy A52s 5G будет иметь 6,5-дюймовый S-AMOLED — дисплей, который производит разрешение Full HD + и частоту обновления 90Гц. под капотом устройства будет присутствовать чип Snapdragon 778G. Он может иметь до 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

У A52s есть фронтальная камера на 32 мегапикселя. Его основная камера оснащена 64-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельным сверхшироким объективом, 5-мегапиксельной макро-камерой и 5-мегапиксельным помощником глубины. Он имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 25 Вт.

Вариант Galaxy A52s с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения, вероятно, будет стоить 449 евро. Скорее всего, он будет в белом, зеленом, пурпурном и черном цветах. О дате выпуска устройства нет ни слова. Вероятно, он станет официальным в этом месяце.

Источник — Astera.