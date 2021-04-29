Официальные продажи PlayStation 5 в Китае закончились почти сразу после старта

PlayStation 5 добралась до китайского рынка, и через несколько секунд после официального старта продаж первая партия консолей стала не доступна для покупки.

В Китае многие ждали и готовились к появлению нового поколения PS5. В этот регион консоль добралась спустя полгода после мирового старта продаж.

Первая партия PS5 в КНР была распродана за несколько секунд. Сообщается, что консоли предлагали на площадках TMall и JD.com.

Первая партия приставок была очень маленькая, известно, что для JD.com было выделено всего 28 тыс. ед.

В магазинах PlayStation 5 появится 15 мая, и к этому времени компания Sony пополнит складские запасы, но на сколько их хватит пока неизвестно.

Напомним, PlayStation 5 во всем мире находится в дефиците, ее практически невозможно купить в РФ, как и новое поколение Xbox.