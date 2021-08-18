Когда Xiaomi анонсировала Mix 4 на прошлой неделе, камера под дисплеем, метко названная Camera Under Panel (CUP), стала одним из удивительных моментов полноэкранного смартфона. Отсутствие выреза на переднем дисплее подразумевает, что Mix 4 предлагает полноэкранное изображение и видео при использовании фронтальной камеры.

Теперь Xiaomi предоставила дополнительные сведения о Mix 4, опубликовав официальное видео распаковки флагманской модели. Видео с распаковкой также предоставляет некоторые подробные сведения о Xiaomi Mix 4.

Смартфон поставляется в большой коробке с зарядным устройством на 120 Вт и зарядным кабелем. 55-секундное видео демонстрирует смартфон с нескольких ракурсов, изящный дизайн и минимальные рамки.

Xiaomi Mix 4 работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 888+ и предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Mix 4 имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч и может заряжаться с помощью проводной зарядки 120 Вт или быстрой зарядки 50 Вт. Существует также режим ускорения, который может полностью зарядить разряженный аккумулятор менее чем за 15 минут. С другой стороны, беспроводное зарядное устройство полностью зарядит разряженный аккумулятор менее чем за 30 минут.

Xiaomi Mix 4 продается по цене 4999 юаней (770 долларов США) в Китае, и ожидается, что впоследствии этому примеру последуют другие рынки, хотя в настоящее время нет информации о глобальной доступности и цене устройства.

Источник — Astera.