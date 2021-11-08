Официально выпущен Moto E30 с 6,5-дюймовым дисплеем HD +

После выпуска смартфонов Moto E20 и Moto E40 компания Motorola наконец-то заполнила пробел, официально выпустив на рынок бюджетный смартфон Moto E30. Телефон теперь доступен для покупки в некоторых странах Южной Америки.

Moto E30 продается по цене 529 900 колумбийских песо (примерно 137 долларов) и доступен в синем и сером цветах. Устройство теперь доступно для покупки в Колумбии и Словакии и вскоре может появиться на других рынках.

Согласно спецификациям, смартфон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD + Max Vision IPS с разрешением экрана 1600 x 720 пикселей, соотношением сторон 20: 9 и частотой обновления 90 Гц .

Под капотом Moto E30 работает на чипсете Unisoc T700 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Также есть специальный слот для карт памяти microSD, который позволяет увеличить емкость хранилища до 1 ТБ.

В отделе камеры на задней панели есть тройная камера с 48-мегапиксельным основным датчиком с диафрагмой f / 1,79, 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным макрообъективом. На лицевой стороне устройства есть 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Варианты подключения на этом новом устройстве Motorola включают 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS и порт USB Type-C. Также есть сканер отпечатков пальцев на задней панели для дополнительной защиты.

Устройство имеет степень защиты IP52, что делает его пыле- и водонепроницаемым. Moto E30 работает под управлением операционной системы Android 11 Go Edition и питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку 10 Вт, которая, как утверждается, обеспечивает 40 часов автономной работы без подзарядки.

Источник — Astera.