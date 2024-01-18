Официально презентован бюджетный смартфон Moto G Play 2024 за 150 долларов

Продажи Moto G Play 2024 начнутся 8 февраля в США. На официальном сайте производителя и у онлайн-ретейлеров будет доступна версия без привязки к конкретному оператору. В Канаде смартфон появится на прилавках уже 26 января.

Компания Motorola официально представила новый смартфон Moto G Play 2024, предназначенный для бюджетного сегмента рынка. Его стоимость составит 150 долларов.

Новинка имеет пластиковый корпус и не поддерживает технологию 5G. Однако, по сравнению с предшественником, Moto G Play 2024 получил ряд улучшений. В смартфоне установлен более производительный процессор Qualcomm Snapdragon 680, объем встроенной памяти увеличен вдвое до 64 ГБ, а камера значительно улучшена.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 13. Экран смартфона имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение 720p. Он также поддерживает частоту обновления 90 Гц, что является неплохим показателем для бюджетного класса. Камера оснащена 50-мегапиксельным основным сенсором и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает долгую автономную работу, а поддержка быстрой зарядки мощностью 15 Вт позволяет быстро зарядить устройство.

Смартфон Moto G Play 2024 имеет компактные размеры: 163,82 × 74,96 × 8,29 мм и весит 185 граммов. Он также имеет степень защиты от пыли и воды в соответствии со стандартом IP52.