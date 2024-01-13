Официально представлены защищенные смартфон Samsung Galaxy XCover7 и планшет Tab Active5

Samsung выпустила два новых устройства — смартфон Galaxy XCover7 и планшет Galaxy Tab Active5, специально разработанные для использования в экстремальных условиях, которые стали улучшенными версиями предшественников, а также имеют поддержку сетей пятого поколения.

Смартфон Galaxy XCover7 оснащен 6,6-дюймовым экраном FHD+ с частотой обновления 60 Гц. Экран защищен усиленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+ от повреждений. Корпус устройства соответствует стандартам IP68 и MIL-STD-810H, что означает его защиту от воды до 1,5 метров и падений с высоты до 1,8 метров.

Сверху экрана находится вырез, в котором расположена фронтальная камера 5 Мп, а на задней стороне корпуса — основная камера 50 Мп. Смартфон поддерживает съемку видео в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Galaxy XCover7 работает на процессоре MediaTek Dimensity 6100+, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карт памяти microSD до 1 ТБ. Есть поддержка Wi-Fi и Bluetooth 5.3, а для автономной работы устройства установлен аккумулятор ёмкостью 4050 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Смартфон оснащен интерфейсом USB Type-C.

Габариты Galaxy XCover7 составляют 169 × 80,1 × 10,2 мм, а операционная система — Android 14 с интерфейсом One UI 6. Смартфон будет доступен в черном цвете.

Планшет Galaxy Tab Active5 также имеет прочный корпус, соответствующий стандартам IP68 и MIL-STD-810H. У него 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Пользователь может использовать планшет в перчатках или с помощью стилуса S Pen. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Планшет оснащен фронтальной камерой 5 Мп и основной камерой 13 Мп, которая позволяет снимать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

Производительность планшета обеспечивается восьмиядерным процессором, изготовленным по техпроцессу 5 нм. Варианты планшета включают 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, или 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Питание осуществляется съемным аккумулятором ёмкостью 5050 мАч, который можно заряжать от источника мощностью 20 Вт.

Габариты Galaxy Tab Active5 составляют 231,8 × 126,8 × 10,1 мм, а операционная система — Android 14 с интерфейсом One UI 6.

Стоимость и дата старта продаж смартфона и планшета, пока не объявлены.