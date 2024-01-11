Официально представлены смартфоны Poco X6 и Poco X6 Pro

На сегодняшний день были представлены два новых смартфона от Poco — Poco X6 и Poco X6 Pro. Они отличаются не только платформами, на которых они построены, но и оболочками.

Poco X6 Pro работает на SoC Dimensity 8300 Ultra с операционной системой HyperOS, в то время как Poco X6 оснащен Snapdragon 7s Gen 2 и работает на MIUI 14.

Оба смартфона имеют одинаковые экраны: это OLED-панель с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 1,5К и частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Максимальная яркость составляет 1800 кд/кв.м, а дисплей защищен стеклом Gorilla Glass Victus.

Камеры на обоих устройствах также идентичны: основная камера с разрешением 64 Мп и оптической стабилизацией, широкоугольная камера с разрешением 8 Мп и макро-камера с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Оба смартфона поддерживают быструю зарядку мощностью 67 Вт. Емкость аккумулятора Poco X6 Pro составляет 5000 мА·ч, а Poco X6 — 5100 мА·ч.

Poco X6 в исполнении 8/256 ГБ оценили в 250 долларов, версия 12/256 Гб обойдется в 270 долларов, а вариант 12/512 ГБ получил ценник 320 долларов. Что касается старшей версии смартфона, то Poco X6 Pro предложат на рынке в двух конфигурациях памяти по цене 300 долларов за 8/256 ГБ и 370 долларов — 12/512 ГБ.

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