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Официально представлены новые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro

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Asus представила свои новые игровые телефоны серии ROG Phone 8, которые обладают высокой производительностью благодаря флагманским чипсетам, но отличаются дизайном.

Официально представлены новые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro

Предыдущие ROG телефоны имели толстые рамки, но новая серия ROG Phone 8 выглядит привлекательно с передней стороны благодаря плоскому дисплею с центральной вырезанной камерой и более тонкими рамками. Что касается задней панели, то ROG Phone 8 имеет настраиваемый логотип Aura RGB подсветки, в то время как Pro версия поставляется с настраиваемой мини-подсветкой LED под названием AniMe Vision с 341 светодиодом. Оба устройства имеют защиту от пыли и воды IP68.

ROG Phone 8 и 8 Pro оснащены 6,78-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED LTPO с разрешением Full HD+ 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 165 Гц, максимальной яркостью до 2500 нит и поддержкой работы с перчатками. Габариты обоих устройств составляют 163,8 x 76,8 x 8,9 мм, а их вес составляет 225 грамм, что делает их более тонкими и легкими по сравнению с серией ROG Phone 7. ROG Phone 8 доступен в цветах Rebel Grey и Phantom Black, в то время как Pro версия доступна только в Phantom Black.

Официально представлены новые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro

Под капотом ROG Phone 8 и 8 Pro установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3. Стандартная модель поставляется с 12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, в то время как Pro версия имеет 16 ГБ/24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.

Оба устройства оснащены аккумулятором на 5500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт, Quick Charge 5.0 и зарядку PD. Оба устройства также поддерживают беспроводную зарядку Qi мощностью 15 Вт.

ROG Phone 8 и 8 Pro поставляются с предустановленной операционной системой Android 14 на базе ROG UI. Оба телефона имеют систему проводящего охлаждения для отвода тепла.

Камерная система ROG Phone 8 и 8 Pro является одной из самых передовых, когда-либо интегрированных в устройства ROG. Оба телефона оснащены тройной задней камерой, включающей основной сенсор Sony IMX686 на 64 МП, широкоугольный объектив на 12 МП и макро объектив на 5 МП.

Официально представлены новые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro

Версия Pro также имеет дополнительный телефото объектив на 8 МП и ToF-сенсор. Фронтальная камера на обоих устройствах имеет разрешение 24 МП.

ROG Phone 8 и 8 Pro продолжают предлагать передовые игровые функции, которые делают их идеальными для геймеров. Оба устройства поддерживают частоту обновления экрана 165 Гц, обеспечивая плавную картинку даже в самых интенсивных играх. Они также поставляются с кнопками AirTrigger 5 с повышенной чувствительностью к касанию и улучшенным распознаванием жестов.

ROG Phone 8 и 8 Pro также поддерживают подключение к внешнему монитору или телевизору через порт HDMI и поддерживают Google Stadia для облачного гейминга. Они также включают поддержку 5G, Wi-Fi 6E и два порта USB-C.

ROG Phone 8 будет доступен в двух вариантах: 12 ГБ + 256 ГБ за 799 евро и 16 ГБ + 256 ГБ за 899 евро.

ROG Phone 8 Pro доступен в вариантах: 16 ГБ + 512 ГБ за 999 евро и 24 ГБ + 1 ТБ за 1299 евро. Оба устройства уже доступны для предварительного заказа и начнут отправляться в некоторые регионы в ноябре 2022 года.

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