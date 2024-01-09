Официально представлены новые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro

Asus представила свои новые игровые телефоны серии ROG Phone 8, которые обладают высокой производительностью благодаря флагманским чипсетам, но отличаются дизайном.

Предыдущие ROG телефоны имели толстые рамки, но новая серия ROG Phone 8 выглядит привлекательно с передней стороны благодаря плоскому дисплею с центральной вырезанной камерой и более тонкими рамками. Что касается задней панели, то ROG Phone 8 имеет настраиваемый логотип Aura RGB подсветки, в то время как Pro версия поставляется с настраиваемой мини-подсветкой LED под названием AniMe Vision с 341 светодиодом. Оба устройства имеют защиту от пыли и воды IP68.

ROG Phone 8 и 8 Pro оснащены 6,78-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED LTPO с разрешением Full HD+ 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 165 Гц, максимальной яркостью до 2500 нит и поддержкой работы с перчатками. Габариты обоих устройств составляют 163,8 x 76,8 x 8,9 мм, а их вес составляет 225 грамм, что делает их более тонкими и легкими по сравнению с серией ROG Phone 7. ROG Phone 8 доступен в цветах Rebel Grey и Phantom Black, в то время как Pro версия доступна только в Phantom Black.

Под капотом ROG Phone 8 и 8 Pro установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3. Стандартная модель поставляется с 12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0, в то время как Pro версия имеет 16 ГБ/24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0.

Оба устройства оснащены аккумулятором на 5500 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт, Quick Charge 5.0 и зарядку PD. Оба устройства также поддерживают беспроводную зарядку Qi мощностью 15 Вт.

ROG Phone 8 и 8 Pro поставляются с предустановленной операционной системой Android 14 на базе ROG UI. Оба телефона имеют систему проводящего охлаждения для отвода тепла.

Камерная система ROG Phone 8 и 8 Pro является одной из самых передовых, когда-либо интегрированных в устройства ROG. Оба телефона оснащены тройной задней камерой, включающей основной сенсор Sony IMX686 на 64 МП, широкоугольный объектив на 12 МП и макро объектив на 5 МП.

Версия Pro также имеет дополнительный телефото объектив на 8 МП и ToF-сенсор. Фронтальная камера на обоих устройствах имеет разрешение 24 МП.

ROG Phone 8 и 8 Pro продолжают предлагать передовые игровые функции, которые делают их идеальными для геймеров. Оба устройства поддерживают частоту обновления экрана 165 Гц, обеспечивая плавную картинку даже в самых интенсивных играх. Они также поставляются с кнопками AirTrigger 5 с повышенной чувствительностью к касанию и улучшенным распознаванием жестов.

ROG Phone 8 и 8 Pro также поддерживают подключение к внешнему монитору или телевизору через порт HDMI и поддерживают Google Stadia для облачного гейминга. Они также включают поддержку 5G, Wi-Fi 6E и два порта USB-C.

ROG Phone 8 будет доступен в двух вариантах: 12 ГБ + 256 ГБ за 799 евро и 16 ГБ + 256 ГБ за 899 евро.

ROG Phone 8 Pro доступен в вариантах: 16 ГБ + 512 ГБ за 999 евро и 24 ГБ + 1 ТБ за 1299 евро. Оба устройства уже доступны для предварительного заказа и начнут отправляться в некоторые регионы в ноябре 2022 года.