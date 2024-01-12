Официально представлено «умное» кольцо Amazfit для отслеживания состояния здоровья

Производитель умных часов Amazfit представил Helio Ring — умное носимое устройство, предназначенное для мониторинга показателей здоровья, необходимых спортсменам.

Основное внимание в первом умном кольце компании уделяется предоставлению спортсменам ключевых данных о состоянии здоровья, чтобы помочь им восстановиться и «поднять их производительность на новый уровень».

Встроенные датчики могут отслеживать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, стресс, а также качество сна. Модель выполнена из титанового сплава, очень тонкая и не боится воды.

Носимое устройство работает с мобильным приложением Zepp, которое способно даже спрогнозировать производительность на основе показателей ранее проведенных тренировок.

Все данные с кольца можно передать на другие или даже сторонние платформы вроде Strava, Adidas Running, Komoot, Relive, Google Fit и Apple Health. Заявлено, что кольцо на одном заряде сможет работать до пяти дней. Amazfit планирует выпустить устройство в марте.