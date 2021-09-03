Официально представлен смартфон Redmi 10 Prime

В прошлом месяце, Xiaomi объявила о Redmi 10 на мировых рынках. Он получил несколько обновлений по сравнению с прошлогодним смартфоном Redmi 9. Сегодня компания провела мероприятие по запуску в Индии, чтобы объявить Redmi 10 Prime и Redmi Earbuds 3 Pro TWS как обновленную версию китайской Redmi AirDots 3.

Redmi 10 Prime: технические характеристики и особенности

Redmi 10 Prime имеет впечатляющий 6,5-дюймовый ЖК — дисплей с центрально расположенным пуансоном отверстием. Экран предлагает разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей, плотность пикселей 405ppi, адаптивную частоту обновления 90 Гц и стекло Gorilla Glass 3. В целях безопасности он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Redmi 10 Prime — первый в мире телефон с чипсетом Helio G88. Устройство поставляется с оперативной памятью LPDDR4x объемом до 6 ГБ и хранилищем объемом до 128 ГБ. Для дополнительного хранения в нем есть слот для карт памяти microSD.

Для съемки селфи Redmi 10 Prime предлагает 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Блок задней камеры смартфона оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с диафрагмой f / 1.8, 8-мегапиксельным сверхшироким объективом с углом обзора 120 градусов, 2-мегапиксельной макро-камерой и 2-мегапиксельной линзой для увеличения глубины резкости.

Redmi 10 для глобальной аудитории оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Тем не менее, Redmi 10 Prime оснащен батареей емкостью 6000 мАч, которая обещает 723 часа в режиме ожидания, 192 часа воспроизведения музыки, 24 часа воспроизведения видео, 11 часов игр и 11 часов записи видео. Устройство поддерживает быструю зарядку 18 Вт через USB-C, а также поддерживает зарядку 9 Вт. Xiaomi предлагает зарядное устройство мощностью 22,5 Вт с Redmi 10 Prime. Он оснащен двумя графитовыми пластинами для отвода тепла.

Redmi 10 Prime поставляется с предустановленной ОС Android 11 на базе MIUI 12.5, которая поддерживает расширенную оперативную память. Это пылезащищенное и брызгозащищенное устройство с нержавеющими портами и прорезиненными уплотнениями. Он предлагает другие функции, такие как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, ИК-порт, аудиоразъем 3,5 мм и два стереодинамика.

Redmi 10 Prime продается в Индии по следующим ценам:

4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ для хранения — 12 499 рупий (~ 171 доллар США)

6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения — 14 499 рупий (~ 198 долларов США)

Цвета: Phantom Black, Astral Blue и Bitfrost White.