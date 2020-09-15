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Официально представлен смартфон LG Wing с двумя экранами

15.09.2020 09:04

Компания LG официально представила свой новый смартфон Wing в прямом эфире после нескольких недель просочившихся видео и нескольких тизеров. Предварительно записанное мероприятие длилось более часа, поэтому неудивительно, что тизер нового выдвижного устройства в самом конце остался незамеченным большинством людей.

Официально представлен смартфон LG Wing с двумя экранами

В конце прямой трансляции демонстрируется анимация, которая выглядит как выдвигающийся наружу телефон. Видно очень мало деталей, поэтому неясно, является ли выдвигающаяся секция клавиатурой (возможно, для людей, оплакивающих смерть телефонов под брендом TCL BlackBerry), закрытым дисплеем или чем-то еще. Я предполагаю, что геймпад в стиле Xperia Play не подходит, учитывая, что между выдвижным компонентом и внешней оболочкой очень мало зазора.

Тизер вызывает воспоминания о LG G5, у которого был съемный подбородок для доступа к батарейному отсеку и прикрепления модулей. Во время презентации Wing компания LG заявила, что разрабатывает несколько других телефонов под маркой «Explorer Project», поэтому, возможно, выдвижное устройство будет следующим на рынке.

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