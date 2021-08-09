Официально представлен Samsung Galaxy A12 Nacho на чипсете Exynos 850

Сегодня компания Samsung представила новое дополнение к своей линейке Galaxy A-серии, представив на европейском рынке смартфон Samsung Galaxy A12 Nacho. Устройство почти такое же, как и оригинальный Galaxy A12, но поставляется с другим чипсетом.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением экрана HD + 1600 x 720 пикселей. Он имеет соотношение сторон 20: 9 и предлагает частоту обновления 60 Гц. Устройство имеет вырез Infinity-V в верхней части дисплея, в котором находится датчик фронтальной камеры.

Под капотом устройство работает на собственном чипсете Exynos 850. Оригинальная модель поставляется с SoC MediaTek Helio P35. В телефоне до 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти. Также есть карта microSD, которая позволяет увеличить емкость хранилища до 1 ТБ.

Что касается камеры, устройство имеет установку с четырьмя камерами на задней панели, которая состоит из 48-мегапиксельного основного датчика, 5-мегапиксельного сверхширокого объектива, 2-мегапиксельного макросенсора и 2-мегапиксельного датчика глубины. На лицевой стороне устройства есть 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Телефон работает под управлением операционной системы Android 11 прямо из коробки с настраиваемым пользовательским интерфейсом Samsung One UI 3.1 наверху. Он питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает зарядку 15 Вт.

Samsung Galaxy A12 Nacho доступен в четырех цветовых вариантах — синем, черном, красном и белом. Внутренняя память объемом 32 ГБ в России стоит 11 990 рублей, в то время как модель хранения на 64 ГБ стоит 13 990 рублей.

Источник — Astera.