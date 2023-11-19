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Официально представлен процессор Snapdragon 7 Gen 3

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Qualcomm анонсировала Snapdragon 7 Gen 3, процессор для устройств среднего уровня. Новый чип создан по техпроцессу TSMC 4 нм и имеет компоновку 1+3+4.

Заявлено улучшение производительности CPU на 15% и GPU — на 50%. За графику отвечает давно знакомый Adreno, но уже с поддержкой API OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP и Vulkan 1.3.

Новый чип Qualcomm поддерживает дисплеи с разрешением до 4K и частотой обновления 60 Гц или разрешением FHD+ с частотой 168 Гц. Он оснащен системой обработки изображений Qualcomm Spectra, которая может работать с модулями основной камеры до 200 Мп и записывать видео 4K HDR с частотой 60 Гц.

Snapdragon 7 Gen 3 работает в паре с модемом Snapdragon X63 5G. Он обеспечивает скорость загрузки до 5 Гбит/с в диапазонах mmWave и ниже 6 ГГц. Отдел связи также отличается поддержкой стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Ожидается, что первые устройства с Snapdragon 7 Gen 3 появятся уже в этом месяце. Honor и Vivo указаны в качестве ключевых OEM-производителей, которые будут выпускать смартфоны с новым чипом.

Snapdragon 7 Gen 3
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