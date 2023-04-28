Официально представлен планшет Onyx Boox Tab Ultra C с экраном на электронных чернилах

Планшет Boox Tab Ultra C от компании Onyx на фоне подобных устройств отличается экраном, выполненным по технологии E Ink.

Новый планшет получил цветной экран на основе электронных чернил, но это не полноценный цветной дисплей, он способен отображать лишь 4096 цветов.

Диагональ планшета 10,3-дюйма с разрешением 1240×930 пикселей, и как заявляет производитель, за счет использования технологии Boox Super Refresh смена изображения на дисплее будет очень плавная.

Панель также может работать в режиме оттенков серого, и в такой цветовой схеме разрешение дисплея будет составлять 2480×1860 пикселей.

Технически Boox Tab Ultra C полностью повторяет прошлогодний планшет Onyx Boox Tab Ultra.

Так, в новинке лежит процессор Qualcomm и 4 ГБ оперативной памяти, разработчики предлагают только 128 ГБ постоянной памяти.

Устройство также получило 16 Мп камеру на задней панели, Wi-Fi, Bluetooth и аккумулятор ёмкостью 6300 мАч.

Работает новинка на базе операционной системы Android 11. В США Boox Tab Ultra C можно купить за 600 долларов, причем планшет предлагают сразу с магнитным чехлом и стилусом.