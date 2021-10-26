Официально представлен новый цветовой вариант Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro будет представлен вместе с Redmi Note 11 Pro + и Note 11 в ближайший четверг в Китае. Пока что компания дразнила зеленый вариант смартфона. Теперь компания выпустила новый плакат, демонстрирующий дизайн передней и задней части телефона в цвете Shadow Dream Galaxy.

Цветовой вариант Redmi Note 11 Pro Shadow Dream Galaxy выглядит элегантно. Изображение хорошо знакомо с дизайном передней панели телефона. Как можно видеть, на его дисплее выровнена по центру дырочка с немного толстым подбородком.

Задняя панель устройства выглядит как стеклянная. В верхнем левом углу находится 108-мегапиксельная тройная камера. Хотя на изображении его не видно, похоже, он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев.

Ожидается, что Redmi Note 11 Pro будет иметь панель AMOLED, которая будет поддерживать разрешение Full HD + и частоту обновления 120 Гц. Он может поставляться с 16-мегапиксельной фронтальной камерой, а его настройка задней камеры может включать 108-мегапиксельный основной объектив , 8-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельную макро / камеру глубины.

Note 11 Pro, вероятно, будет иметь чипсет Dimensity 920 и 8 оперативной памяти . Он может предложить до 256 ГБ встроенной памяти. Скорее всего, в нем будет батарея емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 67 Вт.

На предстоящем мероприятии 28 октября также появятся Redmi Watch 2 и Redmi Smart Band Pro . Эти устройства станут преемниками прошлогодних Redmi Watch и Redmi Smart Band.