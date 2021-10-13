Официально представлен Nokia G300 с процессором Snapdragon 480 5G и аккумулятором емкостью 4470 мАч

Лицензиат HMD Global бренда смартфонов Nokia анонсировал смартфон Nokia G300. Устройство было регулярным в утечках в последнее время, как ожидалось, запуск в первые недели октября.

Nokia G300 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 480 . Snapdragon 480 также использовался в некоторых последних предложениях Nokia, таких как G50, X10 и X20. Набор микросхем будет предлагать дополнительные преимущества по сравнению с некоторыми более ранними моделями. Чипсет Qualcomm также поддерживает 5G, что еще больше увеличивает возможности модели.

Модель среднего класса оснащена 6,57-дюймовым ЖК-экраном с разрешением HD + 720p + и соотношением сторон 20: 9. Дисплей имеет дизайн с V-образным вырезом, на котором размещена 8-мегапиксельная селфи-камера. Процессор работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти с 64 ГБ встроенной памяти и картой microSD емкостью до 1 ТБ.

Настройка камеры G300 5G на первый взгляд выглядит не очень впечатляюще. Тройная задняя камера включает в себя основной датчик на 16 МП, сверхширокий датчик на 5 МП и датчик глубины на 2 МП. Согласно характеристикам камеры, Nokia G300 5G находится между G10 и G20 на обоих концах спектра. Камера Nokia G300 также поддерживает EIS и ночной режим. Устройство в равной степени поддерживает объемное звучание OZO и шумоподавление от ветра.

Что касается интерфейса, Nokia G300 5G работает под управлением операционной системы Android 11. Новое устройство оснащено емкой батареей емкостью 4 470 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Nokia G300 стоит 200 долларов и поступит в продажу в США с 19 октября. Устройство будет продаваться исключительно через операторов с предоплатой: Straight Talk и TracFone Wireless.